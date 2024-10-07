"Все как крысы побежали": женщина возле Южного вокзала в Киеве радуется утренним ударам по столице
Источник:Полиция Киева
Утром оккупанты ударили по Киеву "Кинжалами". В сеть попало видео, на котором женщина не скрывает радости по поводу обстрелов и насмехается над украинцами.
На видео, записанном "героиней", видно, что она находится возле Южного вокзала.
Смотрите также Вражеская атака на Киевскую область: полиция показала последствия
Радовалась обстрелу Киева
Женщина с радостью сообщает, что россияне обстреливают Киев. Она снимает людей, которые спускаются в подземный переход, насмешливо называя их "крысами". Также гражданка пренебрежительно высказывается о "искренних украинцах, которые все поборят".
Женщина насмехается над украинцами: смотрите видео
Однако приподнятое настроение этой дамы длилось недолго. Уже потом в сети появились кадры, на котором эта же женщина стоит рядом с правоохранителями. Улыбка с ее лица куда-то делась.
Женщине, которая радовалась обстрелу, больше не весело / Фото соцсети
В полиции Киева уже прокомментировали инцидент. Там рассказали, что увидели видеозапись во время мониторинга соцсетей. Полицейские совместно с сотрудниками СБУ установили личность и оперативно задержали ее в одном из заведений питания вблизи железнодорожного вокзала. Нарушительницей оказалась уроженка Донецкой области, 2001 года рождения, которая в последнее время жила в столице.
Сейчас правоохранители общаются с женщиной, решается вопрос о правовой квалификации действий злоумышленницы.
СМИ разыскали соцсети нарушительницы. Из них следует, что она – страстная фанатка сепаратистов и России.
Напомним, что во время утреннего обстрела осколки ракет упали в трех районах Киева.