В Ближние пещеры Киево-Печерской лавры прибыла полиция и государственная комиссия

Специалисты музейного комплекса начнут плановую инспекцию состояния Ближних пещер, расположенных на территории заповедника. Для обеспечения охраны общественного порядка на месте работают сотрудники полиции.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Для чего полиция прибыла на территорию Киево-Печерской лавры

В полиции сообщили, что прибыли на территорию Национального заповедника "Киева-Печерская лавра", чтобы обеспечить правопорядок во время работы комиссии.

Сегодня, 28 марта, специалисты музейного комплекса начнут плановую инспекцию состояния ближних пещер, расположенных на территории заповедника,

– говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что представители духовенства, проживающих на территории Лавры, не оказывают препятствий в проведении проверки.

Полиция прибыла в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры: смотрите видео

Кроме того, в полиции отметили, что информация, которая распространяется в сети о якобы силовом захвате территории заповедника, не соответствует действительности.

Добавим, что по словам корреспондента "КИЕВ24" Ирины Коваленко, церковники и священники могут свободно проходить на территорию Лавры, однако посетителей и журналистов не пропускают. Правоохранители объяснили, что для посетителей уже 1,5 года нет туда доступа пока ведутся следственные действия.

Напомним, что ранее в Киево-Печерской лавре во время обысков нашли церковные календари с номерами армии России. В них были указаны контактные номера различных филиалов и подразделений РПЦ, в частности вооруженные силы страны-агрессора.