В Киевской и ряде областей Украины была воздушная тревога: какова причина

3 сентября 2024, 21:32
Читати новину українською
Автор: Владислав Кравцов

В ряде областей Украины вечером 3 сентября прозвучала воздушная тревога. Были предупреждения о ракетной опасности.

24 Канал призывал жителей областей, где звучали сирены, направляться в укрытие гражданской защиты. Ведь это могло спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

К теме Россия атаковала Украину крылатыми и баллистическими ракетами: какие области были под ударом

Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

21:43, 03 сентября

Отбой угрозы по областям.

21:39, 03 сентября

Где сейчас воздушная тревога

21:34, 03 сентября

В Сумах слышали взрыв, пишут корреспонденты Общественного.

21:33, 03 сентября

КАБ курсом на Сумы!

21:31, 03 сентября

Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!

21:30, 03 сентября

Воздушные силы сообщили, что в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской областях – ракетная опасность!