В Киевской и ряде областей Украины была воздушная тревога: какова причина

В ряде областей Украины вечером 3 сентября прозвучала воздушная тревога. Были предупреждения о ракетной опасности.

24 Канал призывал жителей областей, где звучали сирены, направляться в укрытие гражданской защиты. Ведь это могло спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

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