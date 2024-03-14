В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога: была угроза применения баллистики

Утром 14 марта в ряде восточных и северных областей Украины прозвучала воздушная тревога. Предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Из-за этого прозвучали сирены в Киевской и еще нескольких областях. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

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