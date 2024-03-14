В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога: была угроза применения баллистики
Утром 14 марта в ряде восточных и северных областей Украины прозвучала воздушная тревога. Предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Из-за этого прозвучали сирены в Киевской и еще нескольких областях. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревогеОбратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Отбой воздушной тревоги по областям. Тревоги также прозвучали и в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В Хмельницкой области также прозвучала воздушная тревога. Воздушная тревога также прозвучала в Киеве. До этого сирены слышали только в пределах Киевской области. Воздушные силы предупредили о воздушной тревоге из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения с востока.
Отбой воздушной тревоги по областям.
Тревоги также прозвучали и в Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
В Хмельницкой области также прозвучала воздушная тревога.
Воздушная тревога также прозвучала в Киеве. До этого сирены слышали только в пределах Киевской области.
Воздушные силы предупредили о воздушной тревоге из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения с востока.