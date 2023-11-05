Под колесами электрички: в Киевской области полиция расследует смерть 15-летней девушки

4 ноября в Киевской области погибла несовершеннолетняя девушка. Ее сбил электропоезд.

Инцидент произошел вчера около 16 часов дня. В Киевской области возле станции "Лесная Буча" 15-летняя девушка попала под колеса электропоезда.

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Полиция расследует событие

Следствие установило, что 31-летний машинист пытался предотвратить трагедию. Увидев впереди человека на пути, он применил экстренное торможение. Впрочем, столкновения избежать, к сожалению, не удалось.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшего гибель человека.

Недавно в Киевской области произошел подобный случай

В городе Буча под колесами пассажирского поезда погибла 21-летняя девушка. По предварительным данным, потерпевшая перебегала колею в неустановленном месте – при этом она была в наушниках. Машинист поезда сигналил девушке и применил экстренное торможение, однако это не помогло избежать столкновения.

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