В Киевской области было громко: в области и столице объявляли воздушную тревогу
Вечером пятницы 10 ноября по Украине снова начали распространяться воздушные тревоги. Предупреждали об угрозе дронов.
Пока информация только появляется. 24 Канал следит за событиями и будет информировать читателей обо всех деталях.
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Что известно
В Воздушных силах в 22:27 сообщили, что есть угроза от ударных БПЛА для Обуховского района Киевской области.
В 22:35 тревога началась и в столице. Воздушные силы написали, что для Киева также есть угроза ударных беспилотников, и призвали быть в укрытиях.
В Киевской областной военной администрации в 22:43 сообщили, что в Киевской области зафиксировано движение российских дронов, работает ПВО.
Там традиционно призывали соблюдать информационную гигиену, то есть не фотографировать и не снимать на видео работу наших защитников, а также не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации, также отметил угрозу ударных БПЛА для Киева и попросил киевлян быть в укрытиях.
На подступах к столице работают силы противовоздушной обороны!
– написал он.
На 23:05 карта тревог выглядит так.
Воздушная тревога в Украине вечером 10 ноября / Alerts.in.ua
Там видны отметки о взрывах в Киевской области.
Отбой воздушной тревоги был объявлен в 23:46.
Что известно о последних тревогах в Украине
- Днем 10 ноября была одна из самых длинных воздушных тревог за последнее время, она длилась почти четыре часа. В Воздушных силах объяснили, что россияне отрабатывали дозаправку в воздухе, поэтому и время пребывания МиГа в воздухе выросло фактически вдвое.
- Вечером того же дня под ударом россиян была Одесская область. Около девяти вечера в районе Одессы было два попадания. Из-под завалов достали пожилую женщину, она находится в стабильном состоянии. Оккупанты попали ракетой по дачному кооперативу, а также в припортовую инфраструктуру.
- 24 Канал собирает все, что известно о вечерней воздушной тревоге в Украине 10 ноября, в одном материале. Читайте его по ссылке.