В Киевской области от отравления угарным газом погибла целая семья

7 января 2024, 11:31
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Источник:

Полиция Киевщины

В Киевской области произошел трагический инцидент. Там угарным газом отравилась целая семья.

В Киевской области из-за отравления угарным газом погибла семья. Известно, что в помещении находились три человека.

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Правоохранители устанавливают детали

Инцидент произошел в Броварах в одном из частных домов. В результате погибла семья из трех человек.

️В настоящее время правоохранители устанавливают все причины данного инцидента. Пока никаких деталей неизвестно.

Основная опасность угарного газа в том, что его невозможно увидеть или как-то почувствовать в воздухе, поэтому нужно быть особенно осторожными.

Почему угарный газ опасен

Выявить его сложно, а отравление происходит быстро – после того, как угарный газ попадает в организм, он соединяется с гемоглобином. Как следствие, кровь теряет способность переносить и доставлять кислород тканями, из-за чего человек погибает, как от удушья.

Одним из способов уберечься от отравления угарным газом – регулярно проветривать помещение, если у них есть газовые приборы. А окно такой комнаты лучше оборудовать так называемым проветривателем, чтобы был постоянный доступ кислорода.

Элементарная внимательность и соблюдение правил пожарной безопасности может спасти вашу жизнь. Не пренебрегайте этим.

Отравление угарным газом: последние новости

  • По словам спикера Нацполиции в области Андрея Яцкива, 16 января в областную детскую больницу привезли младенца с признаками отравления угарным газом . Именно врачи и сообщили правоохранителям об этом случае, а уже потом родители написали заявление на соседа.
  • На Закарпатье пять человек отравились угарным газом в собственном доме. Среди них – 6-месячный младенец. Среди пострадавших – трое детей в возрасте 11, 9 лет и 6-месячный младенец. В настоящее время они находятся в реанимации детской больницы. Также госпитализирована 32-летняя мать. 34-летний отец от госпитализации отказался.
  • На Львовщине полиция расследует гибель пяти человек . Предварительно, они отравились угарным газом. Двоих детей госпитализировали. Трагедия произошла в одном из сел Львовского района.
  • В Винницкой области семья отравилась угарным газом: 45-летняя мать и 14-летний сын погибли, старшая дочь находилась в реанимации. Трагедия произошла после установки нового котла в доме . Тревогу забили мать погибшей, она сообщила в полицию, что не может связаться с дочерью и внуками. Полицейские обнаружили, что владелица дома и ребенок были без признаков жизни.

Автор: Вікторія Кульженко