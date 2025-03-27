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24 Канал Новости Украины В Киевской области слышны взрывы: работает ПВО
27 марта, 23:07
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В Киевской области слышны взрывы: работает ПВО

Маргарита Волошина
Основні тези
  • В Киевской области слышны взрывы из-за атаки дронов-камикадзе "Шахед" со стороны России, по которым работает ПВО.
  • Жителям рекомендуют оставаться в укрытиях и соблюдать информационную тишину во время воздушной тревоги.

Россия запустила по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед" вечером 27 марта. Вражеские цели зафиксировали в небе над территорией Киевской области, по ним работает ПВО.

Из-за этого в разных районах возможны звуки взрывов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

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Как атаковали россияне

Опасность в Киевской области объявили ориентировочно в 21:41, защитники неба предостерегали об угрозе применения россиянами ударных беспилотников. Также в Воздушных силах сообщали о "Шахедах", которые двигались из Черниговской области.

Уже в 23.03 ОВА обнародовала сообщение о том, что в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали российские беспилотники. Там также рассказали, что силы противовоздушной обороны работают по враждебным целям.

Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,
– говорится в сообщении.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

К слову, незадолго до этого серия взрывов прозвучала в Полтавской общине. По предварительной информации, в результате в городе возникли перебои с энергоснабжением. В областной военной администрации сообщали о массированной атаке.