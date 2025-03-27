В Киевской области слышны взрывы: работает ПВО
- В Киевской области слышны взрывы из-за атаки дронов-камикадзе "Шахед" со стороны России, по которым работает ПВО.
- Жителям рекомендуют оставаться в укрытиях и соблюдать информационную тишину во время воздушной тревоги.
Россия запустила по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед" вечером 27 марта. Вражеские цели зафиксировали в небе над территорией Киевской области, по ним работает ПВО.
Из-за этого в разных районах возможны звуки взрывов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
Смотрите также В Запорожье в результате атаки вспыхнули пожары, есть пострадавший
Как атаковали россияне
Опасность в Киевской области объявили ориентировочно в 21:41, защитники неба предостерегали об угрозе применения россиянами ударных беспилотников. Также в Воздушных силах сообщали о "Шахедах", которые двигались из Черниговской области.
Уже в 23.03 ОВА обнародовала сообщение о том, что в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали российские беспилотники. Там также рассказали, что силы противовоздушной обороны работают по враждебным целям.
Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,
– говорится в сообщении.
Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.
К слову, незадолго до этого серия взрывов прозвучала в Полтавской общине. По предварительной информации, в результате в городе возникли перебои с энергоснабжением. В областной военной администрации сообщали о массированной атаке.