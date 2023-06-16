В Киевской области в результате ракетного удара есть повреждения и потерпевшие

Россияне совершили массированную ракетную атаку ближе к полудню 16 июня. В результате обстрела в Киевской области зафиксировали повреждения.

Во время последнего ракетного удара россияне использовали как крылатые ракеты "Калибр", так и аэробаллистические "Кинжалы". К сожалению, не обошлось без последствий атаки, хотя все воздушные цели удалось сбить силам ПВО.

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Последствия ракетной атаки

Кадры с последствиями ракетного удара по Киевской области выложил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов. Он отметил, что в одном из районов повреждения получили жилые дома. Вспыхнул пожар. Известно также о пострадавших.

В Офисе генпрокурора уточнили данные о пострадавших в результате атаки. По имеющейся информации, ранения получила 82-летняя женщина. Кроме того, пострадал водитель авто, ехавший по дороге. Известно также, что в одном из районов Киевской области повреждены жилые дома и магазин.



Последствия ракетного удара в Киевской области / Фото с телеграма Небытова



Последствия ракетного удара в Киевской области / Фото с телеграма Небытова

По его словам, на месте работают полицейские, медики, а также сотрудники ГСЧС.

Глава КГВА Сергей Попко рассказал о ситуации в столице. По его словам, не поступало, по состоянию на 12:26 16 июня, информации о жертвах или разрушениях в столице.

Данные оперативной сводки собираются и уточняются. Следите за новыми сообщениями. Существует большая вероятность повторных ракетных атак в ближайшее время. Поэтому не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!!!

– отметил Попко.

В 12:53 поступило уточнение от мэра Киева Виталия Кличко. Он отметил, что в Подольском районе слышали звуки работы ПВО над столицей. Он также подтвердил, что поврежденных объектов и зданий после ракетной атаки нет.

В Воздушных силах отчитались о работе ПВО во время атаки перед полуднем. По данным рода войск, предварительно удалось сбить:

6 аэробаллистических ракет "Кинжал";

6 крылатых ракет "Калибр";

2 разведывательных БПЛА.

Отметим, что во время этой ракетной атаки в Киеве с визитом находился президент ЮАР Сирил Рамафоса. Как уже пошутили в сети, делегация могла увидеть, как Россия встречает ее "мирную инициативу".