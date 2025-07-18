Россияне атакуют Украину с помощью ударных беспилотников вечером в пятницу, 18 июля. Вследствие этого громко на территории Киевской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на областную военную администрацию. В регионе уже была объявлена воздушная тревога на момент взрыва.

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Что известно о взрывах в Киевской области?

Для Киевской области воздушную тревогу объявили ориентировочно в 19:34. Позже в Воздушных силах ВСУ уточнили о беспилотниках противника в воздушном пространстве Черниговской области, которые двигались в направлении Киевской.

Около 21:03, как сообщили в Киевской ОВА, в воздушном пространстве региона зафиксировали вражеские дроны. Согласно обнародованной информации, в результате этого по целям противника работают силы противовоздушной обороны.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– говорится в сообщении администрации.

Уже в 21:28 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО возле столицы. Заметим, что в городе не объявляли воздушную тревогу. Ее объявили только в 21:30.

"В столице тревога, на город направляются вражеские дроны. Оставайтесь в безопасных местах, может быть громко", – написал руководитель МВА Тимур Ткаченко.

В 21:41 корреспонденты Суспильного сообщили о взрывах в Киеве. По словам Кличко, громко было в результате работы ПВО.