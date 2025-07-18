24 Канал оперативно пишет в своем телеграм-канале о взрывах в Украине и их последствиях.

К слову, незадолго до этого серия взрывов прогремела в Днепре. По предварительной информации, россияне для удара применили баллистические ракеты "Искандер-М", которые запустили с временно оккупированного Крыма.