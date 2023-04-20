В Кирилловке в море упал вертолет с оккупантами, - СМИ

В Кирилловке в Запорожской области в море упал вертолет с оккупантами. Пилота выбросило на пляж.

Российский КА-52, очевидно, утонул. Мэр Мелитополя Иван Федоров намекнул на инцидент, заметив, что оккупанты не зря рекламируют курортный сезон в Кирилловке.

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Пляжи здесь так привлекательны, что не устоял даже рашистский вертолет – и с разгона так приземлился, что и части не соберешь. Да и пилот буквально потерял голову от красоты Азовского побережья,

– подчеркнул Федоров.

Также о падении вертолета сообщили в телеграмм-каналах.

Почему упал вертолет

Очевидцы рассказали, что 2 российских вертолета кружили над пляжем "Золотой берег". Погода была туманной, и один из пилотов не справился с управлением.

Далее вертолет "самоликвидировался", он упал в 500 метрах от берега. Второй вертолет кружил за другим, а затем улетел в сторону оккупированного Крыма.

До речі, одночасно з цим інцидентом місцеві жителі повідомляли про дивну перестрілку у тимчасово окупованій Новій Каховці.

Скільки ворожої авіації ліквідували

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ добряче прорідили авіацію росіян. Зокрема, знищили 308 літаків та 293 гелікоптери.

Крім того, українські бійці знищили 184 тисячі 420 окупантів. За минулу добу – 670.

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