В Кировоградской области боевая часть ракеты взорвалась возле дома, а обломки дрона вызвали пожар

В ночь на 18 мая враг вновь нанес массированный удар. В Кировоградской области силы ПВО уничтожили крылатую ракету в небе над Александрийским районом и беспилотник - в Кропивницком районе.

Детали рассказал глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович. По его словам, в обоих случаях не обошлось без разрушений.

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Последствия вражеского обстрела

Боевая часть ракеты взорвалась на территории частного домовладения. Взрывной волной повреждены 3 дома. Прошло без пострадавших.

Обломки сбитого беспилотника попали в один из объектов. В течение нескольких часов спасательные подразделения тушили пожар. Эвакуированы жители окрестных дворов. Погибших и травмированных нет. Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы,

– подчеркнул Райкович.

Массированная атака 18 мая

Страна-террорист в ночь на 18 мая нанесла массированный ракетный удар по Украине. Враг выпустил 30 крылатых ракет как морского, так и воздушного и наземного базирования по нашему государству. Силы и средства ПВО во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины сбили 29 крылатых ракет противника. Главнокомандующий отметил, что:

из двух Ту-160 и восьми Ту-95МС россияне выпустили 22 крылатых ракеты Х-101/Х-555;

также враг атаковал Украину шестью ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море;

еще 2 "Искандер-К" захватчики запустили из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что враг пытался обмануть ВСУ. Перед обстрелом все ракетоносители оккупантов были заведены в пункты базирования.

Перед атакой все ракетоносители были заведены в пункты базирования и не находились в акватории. Непосредственно перед нанесением удара надводный ракетоноситель вышел в зону пуска на дежурство в Черное море и выпустил "Калибры". Сейчас подсчитываем, сколько их было,

– рассказала она.

Заметим, что взрывы слышались в нескольких регионах государства. Речь идет, в частности, об Одесской, Винницкой, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой и Киевской областях.