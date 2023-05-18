Деталі розповів голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. За його словами, в обох випадках не минулося без руйнувань.
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Наслідки ворожого обстрілу
Бойова частина ракети вибухнула на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджено 3 будинки. Минулося без постраждалих.
Уламки збитого безпілотника влучили в один з об'єктів. Впродовж кількох годин рятувальні підрозділи гасили пожежу. Евакуйовано мешканців навколишніх дворів. Загиблих та травмованих немає. Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі,
– наголосив Райкович.