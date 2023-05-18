Деталі розповів голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. За його словами, в обох випадках не минулося без руйнувань.

Дивіться також Ракети летіли з району Каспію: все про атаку на Київ та область в ніч на 18 травня

Наслідки ворожого обстрілу

Бойова частина ракети вибухнула на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджено 3 будинки. Минулося без постраждалих.

Уламки збитого безпілотника влучили в один з об'єктів. Впродовж кількох годин рятувальні підрозділи гасили пожежу. Евакуйовано мешканців навколишніх дворів. Загиблих та травмованих немає. Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі,

– наголосив Райкович.