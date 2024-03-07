В Кировоградской области прогремели взрывы: туда летела ракета

В Кировоградской области вечером 7 марта прогремели громкие взрывы. Это произошло после того, как в области объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы предупреждали о движении российской ракеты в направлении Кировоградской области. 24 Канал призывает жителей области оставаться в укрытиях до конца отбоя, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

К теме В Кировоградской области – вражеский БпЛА: работает ПВО

Взрывы прогремели после сообщений о ракетах

Воздушную тревогу в Кировоградской области объявили в 21 час 07 минут. Тогда Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Через около двадцати минут военные предупредили о движении ракеты в направлении области.

Ракета на Кировоградскую область,

– написали Воздушные силы.

Впоследствии корреспонденты Общественного сообщили, что раздались звуки взрыва в Кировоградской области.

"В Кировоградской области был слышен звук взрыва", – написали журналисты.

Также о звуках взрывов сообщал и городской голова Александрии Сергей Кузьменко. Мэр города отметил, что громкие звуки раздались во время воздушной тревоги.

По предварительной информации от ГСЧС – в общине обошлось без чрезвычайных происшествий,

– сказал Кузьменко.

Воздушную тревогу в Кировоградской области отменили около 21 часа 53 минут.

В конце концов глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович написал, что в Александрийском районе после взрыва предварительно без последствий. Информация еще уточняется.

В этот день взрыв также прогремел в Сумах

В Сумской области днем 7 марта прогремели мощные взрывы. Громкие звуки услышали через 10 минут после объявления воздушной тревоги в области.

В Сумской ОВА впоследствии сообщили, что в результате атаки повреждения получили помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала. На месте работали экстренные службы.

В конце концов Владимир Зеленский в своем обращении сообщил, что в результате вражеской атаки в Сумах есть погибшие и пострадавшие. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших граждан.

Председатель Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона рассказал, что в результате российской атаки в медицинские учреждения обратились четыре человека, еще около десяти получили телесные повреждения.