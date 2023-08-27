В Кировоградской области во время ночной атаки удачно отработала ПВО
27 августа 2023, 08:22Читати новину українською
Источник:Андрей Райкович
Ночью 27 августа оккупационные войска атаковали Украину ракетами. В частности, ударили и по Кировоградщине.
В Кропивницком районе сработала ПВО. Об этом сообщил глава ОВА, передает 24 Канал.
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Оккупанты атаковали Кировоградскую область
Андрей Райкович подчеркнул, что сегодня российский агрессор нанес очередной ракетный удар по нашим мирным городам и селам. Добавил, что в Кропивницком районе сработало ПВО.
Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы,
– подчеркнул чиновник.
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Что уже известно о ночном ракетном ударе по Украине
- Мониторинговые телеграм-каналы вечером 26 августа сообщали, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС взлетели с базы "Оленья" в России.
- Воздушная тревога начала распространяться по Украине в половине 4 часов утра. Россияне запустили крылатые ракеты.
- На подступах к Киеву работала ПВО. Все вражеские цели удалось уничтожить. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.
- Защитники неба также работали во Львовской и Черкасской областях.
- Важно отметить, что ракеты меняли курс и маневрировали между областями.