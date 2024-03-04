После визита в Москву спецпредставитель Китая назвал "единственный" путь завершить войну в Украине

На прошлой неделе стало известно, что Пекин отправляет своего спецпредставителя в Россию, Украину и страны ЕС для урегулирования военного конфликта. Ли Хуэй уже побывал в Москве и сделал первое заявление.

После субботних вечерних посиделок с заместителем МИД России Михаилом Галузиным китайский спецпредставитель пришел к мнению, что выход из военного конфликта есть один. К сожалению, ничего оригинального Ли Хуэй не придумал.

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Диалог, и еще раз диалог

А, следовательно, посланник Пекина заявил, что Украина не сможет достичь мира иным путем чем переговорами с кровавым агрессором. Такой же позиции, соответствии с отчетом МИД Китая, придерживается и российская сторона.

Также Хуэй отметил, что без диалога решить конфликт невозможно. Он отметил, что Китай готов взять на себя роль посредника и способствовать мирным переговорам между Украиной, Россией и другими сторонами.

Спецпредставитель подчеркнул, что, мол, "любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности".

Напомним, что у официальной Украины существует условие относительно любых переговоров с Россией. Для этого страна – агрессорка должна вывести свои войска с территории суверенного государства. В цивилизованном мире тоже скептически настроены относительно вероятных мирных переговоров. Там четко понимают, что у самой России нет желания договариваться. Об этом, в частности, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Немецкий чиновник отметил, что переговоры не имеют смысла, ведь Путин неоднократно в своих речах выражал намерение уничтожить Украину как самостоятельное государство.

В Украине допустили участие России в саммите мира

25 февраля на форуме "Украина. Год 2024" глава Офиса президента Андрей Ермак не исключил участие России в саммите мира. Однако речь идет не о первом саммите, а о втором. И при условии, если тот, кто тогда будет представлять страну – агрессора, действительно будет намерен установить справедливый и долгосрочный мир.

Позже состоялась пресс-конференция Зеленского. На ней президент сообщил, что уже весной в Швейцарии может состояться первый саммит мира с участием лидеров стран.

Журналисты поинтересовались у главы государства относительно вероятного участия России в этом саммите. Зеленский объяснил, что контакт с Москвой будет происходить вроде, как это было с зерновым соглашением.

На первом саммите государства – участницы подготовят документ, основанный на украинской формуле мира. Его покажут через переговорщиков российской стороне. Она может его не принять.