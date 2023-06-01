В КМВА рассказали, чем вероятно враг бил по Киеву в День защиты детей
Россияне нанесли циничный удар по Киеву в ночь на 1 июня. Заметим, что между объявлением воздушной тревоги и взрывами прошли несколько секунд. Предварительно известно, чем атаковал враг.
Соответствующей информацией во время телемарафона поделился спикер КГВА Михаил Шаманов. Он отметил, что в этот раз по столице избивали не из авиации.
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Атаковали не с самолетов
Эта атака, вероятно, была связана с применением оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования. Поэтому ракеты в Киев летели не из самолетов. Предварительно это были крылатые ракеты и баллистического типа. Но окончательное количество и тип оружия определят Воздушные силы, – подчеркнул он.
Имеющаяся информация свидетельствует о том, что все обнаруженные цели уничтожены силами и средствами ПВО.
В утренней сводке Генштаба ВСУ появилась информация о том, чем именно атаковал Киев враг. В ночь на 1 июня оккупанты нанесли удар 10 ракетами из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Ими били по объектам гражданской и критической инфраструктуры. Силы и средства ПВО сбили все 10 ракет.