В КМВА рассказали, чем вероятно враг бил по Киеву в День защиты детей

Россияне нанесли циничный удар по Киеву в ночь на 1 июня. Заметим, что между объявлением воздушной тревоги и взрывами прошли несколько секунд. Предварительно известно, чем атаковал враг.

Соответствующей информацией во время телемарафона поделился спикер КГВА Михаил Шаманов. Он отметил, что в этот раз по столице избивали не из авиации.

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Атаковали не с самолетов

Эта атака, вероятно, была связана с применением оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования. Поэтому ракеты в Киев летели не из самолетов. Предварительно это были крылатые ракеты и баллистического типа. Но окончательное количество и тип оружия определят Воздушные силы, – подчеркнул он.

Имеющаяся информация свидетельствует о том, что все обнаруженные цели уничтожены силами и средствами ПВО.

В утренней сводке Генштаба ВСУ появилась информация о том, чем именно атаковал Киев враг. В ночь на 1 июня оккупанты нанесли удар 10 ракетами из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Ими били по объектам гражданской и критической инфраструктуры. Силы и средства ПВО сбили все 10 ракет.