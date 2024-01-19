Северная Корея заявила, что испытала подводный ядерный беспилотник
Источник:Reuters
КНДР опробовала свою подводную систему ядерного оружия. К таким действиям Ким Чен Ын прибег в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии.
Северная Корея провела свои учения в акватории Японского моря. Страна испытывала подводные ударные беспилотники.
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Что известно об испытаниях, проведенных Северной Кореей
Ким Чен Ын испытал системы Haeil-5-23 – это подводные ударные беспилотники, способные нести ядерное оружие. Испытание провел мозговой центр Министерства обороны в водах восточного побережья.
Позиция нашей армии по противодействию подводному ядерному вооружению еще более совершенствуется, и ее разнообразные морские и подводные действия будут продолжать сдерживать вражеские военные маневры военно-морских сил США и их союзников,
– заявил спикер северокорейского министерства.
Кстати, свою новую беспилотную систему КНДР опробовала в марте 2023 года. Тогда государственные СМИ заявили, что она преследовала цель:
- "совершать тайные атаки во вражеских водах,
- уничтожать ударные группы ВМС и основные операционные порты путем создания большой радиоактивной волны из-за подводного взрыва".
Кратко об обучении Южной Кореи, США и Японии
- Военно-морские силы США, Южной Кореи и Японии 17 января завершили свои трехдневные регулярные учения. К учениям привлекали американский авианосец "Карл Уинсон". Их провели в рамках усилий, направленных на улучшение ответа на новые ядерные и ракетные угрозы Пхеньяна.
- В свою очередь Северная Корея заявила, что якобы "агрессивные маневры с участием боевых кораблей Южной Кореи, США и Японии дестабилизируют ситуацию в регионе". Мол, именно поэтому "Северная Корея приняла решение внушить врагам страх".
- 18 января послы США, Южной Кореи и Японии собрались в Сеуле и осудили торговлю оружием Пхеньяна с Россией и все более враждебную риторику.