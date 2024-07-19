В колл-центре Львовоблэнерго технические проблемы
19 июля 2024, 09:51Читати новину українською
Источник:Львовоблэнерго
В колл-центре Львовоблэнерго возможны технические проблемы. Об этом стало известно утром 19 июля.
Так, региональный оператор распределения электроэнергии написал о возможных технических проблемах в 09:46.
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Колл-центр Львовоблэнерго
В Львовоблэнерго сообщили, что в работе колл-центра возможны технические проблемы.
Приносим извинения за неудобства,
– отметили в компании.
Возможные проблемы в работе колл-центра / Коллаж Львовоблэнерго
Сбой в работе "Новой почты", Vodafone и "Сенс Банк"
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