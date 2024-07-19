В колл-центре Львовоблэнерго технические проблемы

19 июля 2024, 09:51
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Источник:

Львовоблэнерго

В колл-центре Львовоблэнерго возможны технические проблемы. Об этом стало известно утром 19 июля.

Так, региональный оператор распределения электроэнергии написал о возможных технических проблемах в 09:46.

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Колл-центр Львовоблэнерго

В Львовоблэнерго сообщили, что в работе колл-центра возможны технические проблемы.

Приносим извинения за неудобства,
– отметили в компании.

Возможные проблемы в работе колл-центра / Коллаж Львовоблэнерго

Сбой в работе "Новой почты", Vodafone и "Сенс Банк"

  • Заметим, что утром в "Новой почте" сообщили, что в связи с некоторыми программными обновлениями произошел технический сбой в работе системы по обслуживанию клиентов. Причины уже выяснили. Работу восстановят в ближайшее время.
  • В работе компании Vodafone также произошел сбой. Пользователи жалуются на недоступность звонков и ряд других функций.
  • Проблемы и в работе "Сенс Банк". Не работает отображение продуктов, карточек и счетов. Кроме того, невозможно сделать перевод и обмен валют, а также оплатить услугу. Также клиенты не могут осуществить покупку облигаций и автогражданки.

Автор: Юлія Муріна