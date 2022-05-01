В Конгресс США внесли резолюцию об использовании американской армии в Украине

США могут отправить своих военных на помощь Вооруженным Силам Украины. Соответствующую резолюцию 1 мая внесли в Конгресс.

Такую резолюцию внес конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер. Он отметил, что американских военных следует отправить в Украину, если президент России Владимир Путин усилит войну.

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Что известно о резолюции

Документ предусматривает разрешение на использование военной силы для защиты союзников США в ответ на сценарий, по которому Россия использует химическое, биологическое или ядерное оружие против Украины,

– говорится в сообщении.

То есть если такую ​​резолюцию одобрят, то США отправят в Украину свою армию в том случае, если Россия использует химическое, биологическое или ядерное оружие.

Кинзингер подчеркнул, что эта резолюция стала красной линией для Кремля. Он отметил, что США должны подтвердить, что поддерживают людей, которые стремятся к свободе и твердо противостоят авторитаризму. Вашингтон должен принять меры, чтобы остановить убийства и пытки мирных украинцев.

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Заметим, что еще до начала полномасштабной войны НАТО и США говорили, что не отправят своих военных воевать против России в Украине.

Как США помогают Украине

Ленд-лиз

Военный аналитик Сергей Грабский рассказал , что ВСУ смогут использовать оружие, которое США предоставят по ленд-лизу, уже летом. Он отметил, что временные рамки зависят от того, насколько быстро наши военные научатся пользоваться этой техникой. Так как передать вооружение – быстрый процесс.

Палата представителей США 28 апреля единогласно проголосовала за предоставление Украине ленд-лиза. Это позволит нашим военным быстро получать американское оружие. Так как процедура будет упрощенной. Вскоре документ должен подписать глава Белого дома Джо Байден.

Последний ленд-лиз применяли еще во время Второй мировой войны. Тогда Вашингтон предоставил оружие европейским странам, которые боролись с гитлеровской Германией. В Офисе Президента отметили, что сейчас это решение очень символично. Потому что показывает всему миру, где есть добро, а где – зло.

33 миллиарда долларов на оружие

Байден попросил у Конгресса выделить 33 миллиарда долларов на помощь Украине. Американский президент подчеркнул, что это нужно для того, чтобы не прервать поставки оружия. Также он подчеркнул, что важно предоставлять и гуманитарную помощь, то есть лекарства и еду.

Президент Владимир Зеленский отметил, что за выделенные Штатами деньги наше государство закупит самое необходимое оружие, снаряжение и оборудование.

Кстати, Байден также хочет конфисковать активы российских олигархов. В частности имущество, полученное преступным путем. Политик пообещал направить в Конгресс пакет соответствующих мер. Важно, что деньги от продажи этих активов будут направлены на помощь Украине.

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