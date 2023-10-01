В Конгрессе есть договоренность о поддержке Украины, – Байден
Источник:Джо Байден
Президент США Джо Байден сообщил, что Конгресс принял законопроект о расходах. Это позволит американскому правительству работать до самого Дня Благодарения, то есть до 23 ноября.
Соединенные Штаты Америки переживают определенную турбулентность из-за проблем с принятием бюджета на год. 1 октября смогли принять только расходы сроком на 45 дней, но туда не вошла помощь Украине.
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Что сообщил президент США
Предварительную договоренность Байден назвал хорошей новостью. Впрочем, это еще не конец долгой истории принятия американского бюджета-2024.
Упорно призываю республиканцев в Конгрессе принять бюджетное соглашение на год и избежать нового кризиса,
– сообщил Байден на пресс-конференции.
Также он сказал, что демократы и республиканцы заключили определенное соглашение о поддержке Украины, но детали не раскрыл. Цель соглашения – поддержать наше государство, чтобы оказание военной поддержки не прерывалось.
Украина продолжит борьбу, с поддержкой Запада или без нее
Журналисты BBC отмечают, что приоритет Белого дома – помогать Киеву. Выделить должны 6 миллиардов долларов, но в резолюцию, принятую Конгрессом, эта сумма не вошла.
Против помощи Украине выступают республиканцы, и "многие открыто выступают против подхода Байдена к войне".
"Республиканцы контролируют Палату представителей, а демократы имеют незначительное большинство в Сенате. Обе палаты должны одобрить закон о бюджете, прежде чем он будет подписан как закон. Представитель Джорджии Марджори Тейлор-Грин заявила, что Киеву уже выделено слишком много помощи, отметив, что "Украина – не 51-й штат". Этот подход вызвал бешеную реакцию со стороны сенаторов от Демократической партии", – пишет BBC.
Байден и его Демократическая партия заявляют, что Америка обязана помочь Украине противостоять жестокому вторжению российского президента Владимира Путина, предупреждая, что неспособность сделать это может поощрить других автократов в будущем. Но этот вопрос стал настолько политизированным в Вашингтоне, что судьба жизненно важной военной помощи оказалась под угрозой,
– говорится в материале AFP.
В воскресенье 1 октября Байден призвал спикера Палаты представителей от Республиканской партии Кевина Маккарти "прекратить игры" и сказал, что "полностью ожидает" от него скорейшего принятия отдельного законопроекта о финансировании Украины.
"Я хочу заверить наших американских союзников, американский народ и народ Украины, что вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Мы не отступим", – сказал Байден в обращении из Белого дома.
"Демократы в верхней палате Конгресса заявили в субботу: ожидают, что Маккарти вынесет на голосование отдельный законопроект о помощи Украине на следующей неделе, хотя неясно, будет ли это 24 миллиарда долларов, которых изначально добивался Байден", – заключает издание.
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В чем проблема
- Америка была вынуждена принять бюджетную резолюцию на 45 дней без учета военной помощи Украине, ведь если бы до конца дня 30 сентября ни один из вариантов бюджета не приняли, был бы шатдаун. Это состояние означает остановку деятельности правительства, поскольку оно не финансируется. Людей отправляют в отпуска, а работает только силовой блок, энергетики и авиадиспетчеры.
- Представитель МИД Олег Николенко и посол Украины в США Оксана Маркарова говорят, что принятый документ для нас означает продолжение сотрудничества с партнерами. К тому же в принятой резолюции не только нет помощи для нашего государства, но и других дополнительных программ – она содержит только расходы на финансирование федеральных программ правительства Америки. Так что временный бюджет США никак не повлияет на поддержку Украины.