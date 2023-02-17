В США группа законодателей оказывает давление на Байдена относительно истребителей для Украины, – Politico
Источник:Politico
Вопрос боевых самолетов в Украине до сих пор остается открытым. Хотя некоторые страны уже заявили, что предоставят F-16 нашему государству, все же следует ожидать решающего одобрения от страны-производителя – США.
Законодатели Палаты представителей призывают президента Джо Байдена одобрить поставки Украине самолетов. Они утверждают, что истребители могут оказаться решающими для контроля над украинским воздушным пространством.
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Самолеты ускорят победу Украины
По данным издания, пять членов Палаты представителей отмечают, что современные самолеты (которых просил Киев, но администрация пока не согласилась) могут стать решающими для контроля над украинским воздушным пространством.
Предоставление таких самолетов необходимо, чтобы помочь Украине защитить свое воздушное пространство, в частности в условиях восстановления наступления России,
– пишут депутаты.
Как известно, письмо написал демократ Джаред Голден, под ним подписались демократы Джейсон Кроу из Колорадо и Крис Хулахан из Пенсильвании и республиканцы Тони Гонзалес из Техаса и Майк Галлахер из Висконсина.
Законодатели утверждают, что истребители F-16 дадут украинским силам больший потенциал, чем наземная артиллерия, предоставляемая США и другими странами.
"F-16 или аналогичные истребители четвертого поколения обеспечили бы Украине высокомобильную платформу, защищать украинские сухопутные силы, а также воевать с российскими истребителями", – говорится в сообщении.
Получит ли Украина долгожданные истребители: главное
- О передаче Украине истребителей впервые заговорил глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра. Он сообщил, что нидерландское правительство рассмотрит возможность поставки истребителей F-16, если Киев об этом попросит. Он отметил, что у Нидерландов нет никаких табу по передаче истребителей.
- Немецкий канцлер Олаф Шольц исключил поставки Украине истребителей, однако впоследствии сказал, что вопрос нуждается в дискуссиях. Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что тема самолетов не табуирована.
- Следует отметить, что важнейшее значение имеет позиция США, поскольку самолеты F-16 произведены именно в Америке. Следовательно, разрешение даже о реэкспорте самолетов будет проходить через Вашингтон.
- Сначала в Белом доме заявили, что готовы к обсуждению темы самолетов. Но 30 января президент США Джо Байден, отвечая на вопрос, будет ли Америка поставлять Украине самолеты, сказал "нет".
- Вероятно, Байден мог не услышать вопрос, поскольку он выходил из вертолета, где был шум. В Белом доме уже прокомментировали заявление Байдена, однако не дали конкретного ответа. Следовательно, утверждать, что США отказались поставлять Украине истребители, пока не стоит.
- По всей вероятности, США будут поставлять самолеты F-16 в другие страны, после чего Украина получит истребители. То есть США не будут передавать самолеты Украине прямо, но в то же время позволят реэкспорт.