Что ни день, то пожар: в Красноярске мощно пылает склад – видео загорания
В России очередной пожар. На этот раз в Красноярске загорелся склад.
О пожаре сообщили РосСМИ. Отмечают, что площадь пожара достигла 2,5 тысячи квадратных метров, передает 24 Канал.
Смотрите также Когда Байден был в Киеве, Россия неудачно запустила ракету "Сармат" во время испытаний, – CNN
Что известно об очередном пожаре в России
Известно, что пожар начался в одном из складов в районе жилого массива. Предварительно, в загоревшемся здании находится помещение для хранения печей и каминов, спортивно-развлекательный центр, фитнес-клуб, автотехцентр и центр виртуальной реальности.
Дым от пожара виден на весь город, сообщают очевидцы. Пожару присвоен второй ранг опасности.
Очередной пожар в России: смотрите видео
Пожар в Красноярске: смотрите видео
Загорелся очередной состав: смотрите видео
В центре Москвы вспыхнул мощный пожар
Во вторник, 21 февраля, В центре Москвы произошел пожар – загорелась 16-этажная гостиница "Москабельмет".
Российские СМИ сообщили, что количество погибших во время пожара в доме с гостиницей выросло до 7, еще 11 человек пострадали. Спасатели отчитались, что спасли 50 человек, из них 7 детей.
Отель расположен на Международной улице. По причинам пожара предварительно сообщали, что постоялец поджег вещи. Впоследствии в экстренных службах констатировали, что причиной пожара в центре Москвы является поджог.
Другие пожары в Москве
- В России идет сезон пожаров и взрывов. Недавно взрыв прогремел в Самарской области, на одном из цехов Чапаевского механического завода. Именно там производят детонаторы и взрывчатку.
- 14 февраля в России вспыхнул автосервис возле одного из НИИ Роскосмоса. В то же время, есть подозрения, что пылало именно в Научно-исследовательском институте точных приборов. На месте инцидента слышали взрывы.
- 13 февраля спасатели страны-агрессорки укротили пламя во Вологодской области. Не прошло достаточно времени, когда очередной взрыв на газопроводе произошел в Ярославской области.