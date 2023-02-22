Что ни день, то пожар: в Красноярске мощно пылает склад – видео загорания

В России очередной пожар. На этот раз в Красноярске загорелся склад.

О пожаре сообщили РосСМИ. Отмечают, что площадь пожара достигла 2,5 тысячи квадратных метров, передает 24 Канал.

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Что известно об очередном пожаре в России

Известно, что пожар начался в одном из складов в районе жилого массива. Предварительно, в загоревшемся здании находится помещение для хранения печей и каминов, спортивно-развлекательный центр, фитнес-клуб, автотехцентр и центр виртуальной реальности.

Дым от пожара виден на весь город, сообщают очевидцы. Пожару присвоен второй ранг опасности.

Очередной пожар в России: смотрите видео

Пожар в Красноярске: смотрите видео

Загорелся очередной состав: смотрите видео

В центре Москвы вспыхнул мощный пожар

Во вторник, 21 февраля, В центре Москвы произошел пожар – загорелась 16-этажная гостиница "Москабельмет".

Российские СМИ сообщили, что количество погибших во время пожара в доме с гостиницей выросло до 7, еще 11 человек пострадали. Спасатели отчитались, что спасли 50 человек, из них 7 детей.

Отель расположен на Международной улице. По причинам пожара предварительно сообщали, что постоялец поджег вещи. Впоследствии в экстренных службах констатировали, что причиной пожара в центре Москвы является поджог.

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