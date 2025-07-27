В Красноярске уже второй день люди не могут воспользоваться мобильным интернетом. Операторы объяснили, что это произошло по причинам, которые от них не зависят.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что в Красноярске с мобильным интернетом?

Как отмечают в сети, мобильный интернет исчез не только в Красноярске, но и в прилегающих районах. Сбой произошел не по вине операторов, то есть не из-за технических проблем. Согласно официальным объяснением, причиной интернет исчез "меры безопасности".

Сейчас жители Краснодар могут зайти в сеть только с домашнего Wi-Fi, при выезде за город или через сеть 2G, которая подходит разве что для отправки сообщений.

Местные жалуются, что отключение повлияло на многие сферы повседневной жизни. В частности, сейчас почти невозможно оплатить проезд или сделать покупку безналично. Выросли цены на такси. Поездка, которая раньше стоила 300 рублей, теперь может стоить до 1 тысяч рублей.

Россияне в Красноярске имеют проблемы с интернетом / фото росСМИ

К слову, впервые с 2017 года россияне отменили военно-морской парад. Вероятно, причиной стали "проблемы с защитой вооруженных сил", считают в разведке Великобритании.