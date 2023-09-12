В Красноперекопском районе Крыма "хлопок", летает российская авиация

Пока не известно, что именно повреждено, но заметен столб дыма. Оккупанты подняли в небо авиацию.

Местные крымские паблики сообщают, что юго-западнее Красноперекопска летают вертолеты. Оккупационные власти пока молчат.

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Что известно

СМИ сообщают, что взрывы слышны и в Севастополе.

Паблик "Крымский ветер" выложил карту, где показал примерную географию взрывов.

Где слышали взрывы в Крыму 12.09 / Фото "Крымский ветер"

В Крыму сейчас громко.

Где расположен Красноперекопский район Крыма: показываем на карте

Красноперекопский район – это север Автономной Республики Крым, то место, где полуостров соединяется с материком. На севере район омывает соленое озеро Сиваш, на западе – Каркинитский залив Черного моря.

Оккупанты никак не поймут, что пора бежать. Если "жест доброй воли" ускорят взрывы – то грех не прибегнуть к этому средству.

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