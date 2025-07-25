В Кременчуге прогремели взрывы
- В Кременчуге Полтавской области в ночь на 25 июля прогремели взрывы.
- Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического вооружения, скоростную цель в направлении города.
В ночь на 25 июля в Кременчуге Полтавской области раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали о скоростной цели.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Что известно о взрыве в Кременчуге 25 июля?
Около полуночи в Кременчуге был слышен звук взрыва. Временно исполняющий обязанности начальника ОВА сообщил о работе противовоздушной обороны.
На Полтавщине работает ПВО. Находитесь в укрытиях!
– написал Владимир Когут.
Перед этим, в 23:56, Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с северо-востока.
Скоростная цель на северо-востоке Полтавщины в направлении Кременчуга!
– отметили военные в 23:58.
Также призвали жителей Кременчуга перейти в укрытие. Заметим, что воздушную тревогу на Полтавщине объявили еще в 21:30.
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