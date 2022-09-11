В Кременчугском районе ПВО сбила ракету россиян
11 сентября 2022 , 19:59Читати новину українською
Источник:телеграм Дмитрия Лунина
В Кременчугском районе ПВО вечером 11 сентября сбила ракету россиян. Людей просят оставаться в укрытиях гражданской защиты.
Около 19:15 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Уже в 19:58 Дмитрий Лунин сообщил, что ПВО сбила ракету.
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Кременчугский район. Силы ПВО сбили вражеские ракеты. Остаемся в укрытиях! Верим в ВСУ,
– говорится в сообщении.