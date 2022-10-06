В Кремле соревнования, ищут "козла отпущения", – российский оппозиционный политик

ВСУ уверенно вытесняют врага с оккупированных территорий Украины. Поэтому в Кремле активно ищут виновных в военных поражениях России.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков. По его словам, контрнаступление ВСУ стало причиной сильных конфликтов среди кремлевских элит.

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Конкурс на главного "козла отпущения"

Все это уже выходит в публичное пространство. Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин открыто критикуют путинских подчиненных за неудачи в Украине.

В Кремле уже давно объявили конкурс на главного "козла отпущения". Сейчас происходит кастинг, когда все друг друга атакуют,

– сказал Гудков.

Что повлекло за собой конфликты в российских элитах

По словам политика, у России происходит серьезная борьба между силовиками, Министерством обороны и кадыровцами. Все это происходит на фоне позорных поражений России на поле сражения в Украине.

Как рассказал Гудков, уже даже появилась шутка о масштабном "контротступлении" российских войск.

Поскольку ВСУ идут в контрнаступление, а российская армия – "контр отступает", то кто-то должен отвечать за эти провалы. Очевидно, что это будет не Путин,

– отметил оппозиционер.

Как подчиненные Путина атакуют друг друга

По его словам, подчиненные российского диктатора пытаются повесить друг на друга вину за поражение в Украине.

Кадыровцы и поклонники Пригожина "наезжают" на российское Минобороны.

В то же время, структура Сергея Шойгу пытается сделать "крайними" ФСБ и разведку.

"Начнется борьба за пост преемника Путина"

Как отметил Гудков, сложно спрогнозировать, чем закончатся эти конфликты. Однако чем больше будет поражений на фронте, тем жестче будет борьба в кремлевских коридорах.

Если все завершится большим военным поражением, то, вероятно, уже начнется борьба за пост преемника президента. И далеко не факт, что Путин будет единственным человеком, принимающим решение,

– подчеркнул политик.

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