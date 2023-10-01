Кремль до сих пор не знает, какие украинские территории считать аннексированными, – ISW

В Кремле все еще не могут определиться, какие украинские территории аннексировала Россия. Их чиновники публикуют разные карты, на которых изображены территории по линии фронта.

Так, американский Институт изучения войны обратил внимание, что к так называемому "дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией" чиновники страны-агрессора публиковали совершенно разные карты.

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Кремль, похоже, до сих пор не уточнил, какие украинские территории, как он утверждает, аннексировала Россия, что привело к длительной неразберихе среди российского правительства и оккупационных чиновников через год после незаконной аннексии оккупированных территорий,

– отметили аналитики.

Как запутались в территориях оккупанты

Так называемый губернатор Севастополя Разважаев обнародовал карту, на которой весь Крым, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области изображены как территория России.

В то время как оккупационная "власть" Херсонщины опубликовала другую карту – на ней российская территория примерно простиралась до текущей линии фронта на четырех недавно аннексированных территориях.

Отмечается, что российский диктатор Владимир Путин выступил 30 сентября с речью в честь так называемого "Дня воссоединения…". В ходе речи он повторил шаблонную риторику о международной легитимности незаконных референдумов на оккупированных в Украине территориях и о якобы роли Запада в развязывании войны в Украине.

В то же время, заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что война в Украине будет продолжаться, пока "не будут освобождены исконно русские территории".

"Нечеткое заявление Медведева и разрозненные карты оккупационных чиновников указывают на то, что Кремль еще не уточнил, какие именно территории он аннексировал или намерен аннексировать", – подытожили аналитики ISW.

Что нужно знать о попытках России аннексировать территории

В сентябре 2022 года оккупанты провели фейковые "референдумы" о присоединении к России временно оккупированных территорий Украины. Они происходили под дулами автоматов, без международных наблюдателей и имели очевидные признаки нарушений и фальсификации.

Их результаты не признали ни украинские власти, ни демократическое сообщество. Сами россияне тоже до сих пор не могут определиться в своих лживых заявлениях, какие конкретные территории якобы им принадлежат.

А Силы обороны Украины шагом за шагом продвигаются, освобождая захваченные территории. Это собственно и есть причина, почему россияне не могут наверняка сказать, на какие территории претендуют. Потому что ВСУ дышат им в спины.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что за лето нашим бойцам удалось отвоевать больше территорий, чем оккупантам захватить зимой.