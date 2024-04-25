В Кривом Роге 9-летняя девочка выпрыгнула с 4-го этажа: что произошло

В одной из многоэтажек Кривого Рога возник пожар. Несовершеннолетняя девочка, чтобы спастись из огня, была вынуждена выпрыгнуть из окна четвертого этажа.

Сегодня утром криворожские спасатели прибыли по вызову в пятиэтажку на улице Покровской.

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Ребенка снизу ловили соседи

Оказалось, что в квартире, расположенной на четвертом этаже жилого дома, горит домашнее имущество на площади 15 квадратных метров.

Также сотрудники ГСЧС узнали, что до прибытия спасательной службы медики госпитализировали ребенка из горящего помещения.

Как рассказали свидетели, девочка 2015 года рождения выпрыгнула из окна на одеяло, которое люди держали внизу.

Предварительно, ребенок получил травму спины и сотрясение головного мозга.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, потушили пожар, привлекая 10 спасателей и 3 единицы техники.

В Кривом Роге горела многоэтажка / Фото ГСЧС

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