В Кривом Роге и Днепре взрывы: атакуют крылатыми ракетами и "Кинжалами"

Россия 22 марта осуществляет массированную атаку по Украине. Ракеты запускают по ряду городов, в частности по Кривому Рогу и Днепру.

В обоих городах раздаются взрывы. Людей призывают не распространять никакой информации.

Смотрите также Тревога в Украине, крылатые ракеты в воздушном пространстве: ПВО отражает атаку

Взрывы в Кривом Роге и Днепре

О взрывах в Кривом Роге сообщил председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет,

– написал он.

Также жители Днепра писали о взрывах в городе, которые повторялись.

Крылатые ракеты и "Кинжалы"

По состоянию на 06:01 в Воздушных Силах сообщили, что новая группа крылатых ракет следует с юга в направлении Днепра. Уже через минуту стало известно о запуске аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" по городу.

Массированная атака 22 марта: что известно