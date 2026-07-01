В Кривом Роге мобилизованного отца 5-летней девочки отпустили домой
В Кривом Роге мобилизованного мужчину, отца 5-летней девочки, отпустили домой после того, как ситуация получила широкую огласку. Решение было принято для урегулирования вопросов, касающихся ребенка, и оформления необходимых документов.
Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
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Как отцу удалось вернуться к своему ребенку?
Лубинец отметил, что благодаря реакции общества и усилиям неравнодушных было принято решение о временном увольнении мужчины с места службы. Представитель омбудсмана в Днепропетровской области Алексей Урлаткин отметил, что лично пообщался с отцом.
По его словам, мужчина был отпущен для решения вопросов, связанных с ребенком, а также для оформления необходимых документов. Омбудсман добавил, что ситуация находится на его личном контроле.
По данным ТЦК, мужчине была направлена повестка, однако он не явился в определенное время. Впоследствии он подал заявление на отсрочку и предоставил судебное решение, содержавшее разногласия по факту содержания ребенка. Из-за несоответствия документов комиссия отказала в отсрочке. После этого мужчину доставили в ТЦК, где ВЛК сочла его годным к службе.