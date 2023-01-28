В Кривом Роге авто забрасали яйцами, а подъезд облили мочой из-за отключения света, – СМИ

Пока энергетики работают над восстановлением энергосистемы нашего государства, некоторые украинцы направляют свою негативную энергию не в то русло. Следовательно, в Кривом Роге подъезд одного из домов, где не выключали свет, облили мочой.

Жители многоэтажки считают, что завистливые соседи таким образом отомстили за то, что они живут без отключений электричества. Жительница дома отметила, что в начале января дверь подъезда облили мочой.

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Детали инцидента

Как отмечают в местном фейсбук-сообществе "Мы из Саксаганского района", неизвестные жители, кроме ущерба в подъезде, забросали яйцами припаркованные автомобили вблизи дома.

Это что у людей вместо мозгов, чтобы прийти к соседям из другого дома и облить всю входную дверь мочой, забрасывать яйцами припаркованные авто просто за то, что у нас есть свет, а у них отключают?!

– написала жительница дома.

Какая сейчас ситуация со светом в Украине

Во время последней массированной атаки 26 января россияне повредили 5 высоковольтных подстанций.

По состоянию на 28 января потребление электроэнергии в Украине несколько уменьшилось. Однако дефицит в энергосистеме остается значительным. Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

Также энергетики пытаются восстановить объекты энергетической инфраструктуры, которые оккупанты повредили во время массированной атаки 26 января. Сейчас самая сложная ситуация остается в Одесской области – там из-за значительных повреждений восстановления плановой схемы питания требуется больше времени, чем раньше.

По информации ДТЭК, до завершения ремонтных работ Одесская область не сможет вернуться к стабилизационным графикам. Энергетики отмечают, что разрушения очень значительны. Работы по восстановлению могут продолжаться до конца января.

Действительно ли эта ситуация правдива – выяснить практически невозможно. Официальной информации об этом инциденте нет, однако факт разбитых яиц на машинах зафиксирован.