В Кривом Роге прогремел взрыв

Россия атакует Украину с помощью реактивных дронов. В Кривом Роге раздались взрывы.

После 14:00 в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу.

Что известно о взрывах в Кривом Роге?

В 14:57 Воздушные силы предупредили, что реактивный БПЛА движется мимо Кривого Рога в направлении Николаева. Тогда же в Кривом Роге раздался взрыв.

Напомним, что Кривой Рог ночью уже находился под массированной атакой БПЛА.

Власти сообщили об ударах в трех районах. Повреждены до 10 многоквартирных и 20 частных домов, некоторые частные дома разрушены. Повреждены и многие другие гражданские объекты.

Ранения получили 5 человек. Двое мужчин 41 и 42 лет были госпитализированы с тяжелыми политравмами. Еще трем пострадавшим помощь была оказана на месте – девушке 19 лет, женщине 61 года и мужчине 43 лет.

Кроме Кривого Рога, под ударом оказался Днепр. В результате попадания повреждено предприятие пищевой промышленности, рядом с которым вспыхнул пожар. Огонь охватил 12 легковых автомобилей и два микроавтобуса. Два человека погибли, еще 5 ранены.