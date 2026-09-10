Після 14:00 на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу.

Що відомо про вибухи у Кривому Розі?

О 14:57 Повітряні сили попередили, що реактивний БпЛА рухається повз Кривий Ріг у напрямку Миколаєва.

Тоді ж у Кривому Розі пролунав вибух.

Нагадаємо, що Кривий Ріг уночі вже перебував під масованою атакою БпЛА. Влада повідомила про удари у трьох районах. Пошкоджено до 10 багатоквартирних та до 20 приватних будинків, деякі приватні будинки зруйновано. Пошкоджено й багато інших цивільних об'єктів.

Поранення отримали 5 людей. Двоє чоловіків 41 та 42 років були госпіталізовані з важкими політравмами. Ще трьом постраждалим допомогу було надано на місці – дівчині 19 років, жінці 61 року та чоловікові 43 років.

Окрім Кривого Рогу, під ударом опинилося Дніпро. Внаслідок влучання пошкоджене підприємство харчової промисловості, поруч із яким спалахнула пожежа. Вогонь охопив 12 легкових автомобілів та два мікроавтобуси. Двоє людей загинули, ще 5 поранені.