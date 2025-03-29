В Кривом Роге прогремели взрывы, Россия атакует баллистикой

Российские войска продолжают террор украинских городов. Под прицелом врага в субботу, 29 марта, оказался Кривой Рог.

Там прогремели взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Взрывы в Кривом Роге

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

В 11:24 в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления. Через две минуты там сообщили о движении скоростной цели курсом на Кривой Рог.

Уже в 11:28 стало известно, что в Кривом Роге были слышны звуки взрыва.

Кривой Рог. Ракетная атака. Баллистика. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Возможны еще выходы. Берегите себя,

– написал Александр Вилкул.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Напомним, что ночью 29 марта российские войска запустили по Украине 172 дроны. Сбито 94 беспилотника. Еще 69 дронов-имитаторов – локально потеряны.

В результате атаки пострадали Днепропетровская, Харьковская и Сумская области.