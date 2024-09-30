В Кривом Роге прогремели взрывы

Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности, под ударом оказался Кривой Рог.

В ночь на 30 сентября Россия атаковала Кривой Рог. Там слышали звуки взрывов, пишет Суспільне.

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В городе было громко

О звуках взрывов сообщили и в местных телеграм-сообществах. Перед этим Воздушные силы извещали об угрозе применения баллистического вооружения.

Мониторинговые каналы писали о баллистике курсом на Кривой Рог, а впоследствии стало известно также о повторных пусках.

Пока неизвестно никаких деталей относительно того, были ли попадания. Местные власти никак не комментировали взрывы, которые прозвучали. Ожидаем официальной информации.

Помните, во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытии или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

На днях Россия также атаковала Кривой Рог.