В Кривом Роге прогремели взрывы
Россия запустила по Украине баллистическое вооружение, под удар попала Днепропетровская область. Взрывы слышали в Кривом Роге.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Призываем находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
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Что известно о взрывах в Кривом Роге
Воздушная тревога на территории Днепропетровской области была объявлена около 15:34 из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения, об этом сообщали Воздушные силы ВСУ. Впоследствии они сообщили о скоростной цели, которая двигалась в направлении Кривого Рога.
В Кривом Роге слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты Суспильного,
– говорится в сообщении журналистов.
Незадолго после этого взрывы подтвердили и мониторинговые каналы. По предварительной информации от них, во время атаки противник применил одну баллистическую ракету "Искандер-М". Там подчеркнули, что угроза баллистики продолжается до отбоя воздушной тревоги.
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Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул также подтвердил факт удара: "Ракетная атака. Понимаем где. Уже работаем. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет". Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также высказался по этому поводу.
В Святвечер российские оккупанты в очередной раз показали свое настоящее лицо, атаковав баллистику Кривой Рог. Нелюди воюют против мирного населения,
– заявил он.
В свою очередь Сергей Лысак сообщил, что поврежден жилой дом. В настоящее время уточняют информацию о масштабах разрушения и наличии пострадавших.
В Кривом Роге есть пострадавшие
Враг ударил по жилому дому. Как позже сообщил Александр Вилкул, оккупанты попали в 4-этажный дом на 32 квартиры.
Дом в Кривом Роге после российского удара / Фото из телеграмм-канала Дмитрия Лубинца
Сейчас на месте вражеского удара работают все соответствующие спецслужбы. На данный момент известно о 6 пострадавших, двух из них – удалось спасти из-под завалов. Как сообщают в Днепропетровской ОВА, состояние всех пострадавших оценивается как средней тяжести.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец осудил российскую атаку. Он отметил, что российские войска совершили очередное военное преступление, ударив по жилому дому в Сочельник.