В Кривом Роге слышали взрывы

Ночью 29 июля в Кривом Роге прогремели взрывы. В это время в регионе была объявлена тревога.

Воздушные силы предупреждали об угрозе ударов "Шахедами". Что известно о ситуации в Кривом Роге, передает 24 Канал.

Смотрите также Россияне начали использовать беспилотники из пенопласта и фанеры: зачем это оккупантам

Взрывы в Кривом Роге

Как сообщают корреспонденты "Суспільного", взрывы в Кривом Роге прогремели примерно в 1:26. Там звучала воздушная тревога из-за активности "Шахедов", в частности, из-за прямой угрозы для города.

Несколько групп БпЛА из Херсонской области залетели на Днепропетровщину с юга, курс на Кривой Рог,

– писали Воздушные силы.

По состоянию на 1:39 воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Харьковской области. В последней угроза продолжается в течение более 4 часов.

В частности, днем ранее, то есть 28 июля, оккупанты атаковали Харьков противокорабельными ракетами Х-35У. Зафиксировано два ракетных удара, к счастью без погибших и пострадавших. Харьковщина регулярно находится под ударом вражеской авиации.