В Кривом Роге слышали взрывы
Ночью 29 июля в Кривом Роге прогремели взрывы. В это время в регионе была объявлена тревога.
Воздушные силы предупреждали об угрозе ударов "Шахедами". Что известно о ситуации в Кривом Роге, передает 24 Канал.
Смотрите также Россияне начали использовать беспилотники из пенопласта и фанеры: зачем это оккупантам
Взрывы в Кривом Роге
Как сообщают корреспонденты "Суспільного", взрывы в Кривом Роге прогремели примерно в 1:26. Там звучала воздушная тревога из-за активности "Шахедов", в частности, из-за прямой угрозы для города.
Несколько групп БпЛА из Херсонской области залетели на Днепропетровщину с юга, курс на Кривой Рог,
– писали Воздушные силы.
По состоянию на 1:39 воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Харьковской области. В последней угроза продолжается в течение более 4 часов.
В частности, днем ранее, то есть 28 июля, оккупанты атаковали Харьков противокорабельными ракетами Х-35У. Зафиксировано два ракетных удара, к счастью без погибших и пострадавших. Харьковщина регулярно находится под ударом вражеской авиации.