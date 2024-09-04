Российские оккупанты утром 4 сентября атакуют украинские города. Так, в Кривом Роге слышали взрывы.

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подчеркнул ничего не снимать и не публиковать в сети.

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Взрывы в Кривом Роге

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

В Кривом Роге утром 4 сентября было шумно.

В Воздушных силах предупредили жителей города о движении крылатых ракет в их сторону.

2 КР (крылатые ракеты – 24 Канал) на Кривой Рог,

– говорилось в сообщении.

Уже в 6:18 глава военной администрации Кривого Рога сделал комментарий по ситуации в городе. Он отметил соблюдение информационной гигиены.

"Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", – написал Александр Вилкул.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.