В Кривом Роге раздались взрывы: есть повреждения гражданской инфраструктуры

В Кривом Роге слышали взрывы. Оккупанты ударили по городу ракетой.

В 23:00 воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления. В Днепропетровской области была объявлена ​​тревога.

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Взрывы в Кривом Роге

Одновременно мониторинговые каналы предупредили о пусках баллистических ракет с территории оккупированного Крыма.

Через минуту стало известно о движении скоростной цели через Херсонщину в направлении Кривого Рога. В городе раздались взрывы.

По данным мониторов, взрывы прогремели в пределах Кривого Рога. Предварительно, враг использовал одну баллистическую ракету "Искандер-М".

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил удар баллистики. Он призвал не делать снимки места прилета и не распространять их в интернете.

Находимся в укрытиях или правило двух стен – могут быть повторные пуски,

– предупредил чиновник.

Глава ОВА Сергей Лысак сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры.

Прилет произошел в районе очень плотной многоэтажной стройки. Очень много повреждений в домах и объектах бизнеса. На месте работают все спасательные, медицинские и коммунальные службы.

По информации на данный момент, в результате удара по Кривому Рогу пострадал один человек. Мужчине оказывают всю необходимую медпомощь.

Обратите внимание! Штаб помощи людям развернули перед ДК "Центральный", ул. Романа Шухевича 19. Строительные материалы уже отгружаются из материального резерва.

Напомним, что в ночь на 20 октября Кривой Рог подвергся двойной баллистической атаке. Тогда было повреждено 15 многоэтажек, магазины, кафе, церковь, отделение банка, офисные помещения, газопровод и почти три десятка автомобилей. В результате удара пострадали 17 человек – 3 женщин и 14 мужчин.