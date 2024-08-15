В Кривом Роге слышны звуки взрывов
Российские войска продолжают наносить удары по мирным городам Украины. В частности, ночью 15 августа взрывы прогремели в Кривом Роге.
Ранее Воздушные силы сообщали о движении "Шахедов" в направлении города. 24 Канал призывает жителей города находиться в укрытиях гражданской защиты до отбоя воздушной тревоги.
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Что известно о взрыве в Кривом Роге
Первыми о взрыве сообщили корреспонденты Общественного телевидения.
В Кривом Роге слышны звуки взрывов,
– говорится в сообщении.
Заметим, что ранее Воздушные силы написали о движении ударных БпЛА в направлении города. Также была угроза применения баллистического вооружения.
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Сейчас официальных комментариев относительно взрывов в Кривом Роге не поступало.
К слову, ранее была информация о взрывах в Запорожье, об этом заявила секретарь городского совета Регина Харченко. Вероятно, по городу ударили баллистическим вооружением.