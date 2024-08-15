Раніше Повітряні сили повідомляли про рух "Шахедів" в напрямку міста. 24 Канал закликає жителів міста перебувати в укриттях цивільного захисту до відбою повітряної тривоги.

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Що відомо про вибух у Кривому Розі

Першими про вибух повідомили кореспонденти Суспільного.

У Кривому Розі чутно звуки вибухів,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що раніше Повітряні сили написали про рух ударних БпЛА в напрямку міста. Також була загроза застосування балістичного озброєння.

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Наразі офіційних коментарів щодо вибухів у Кривому Розі не надходило.

До слова, раніше була інформація про вибухи у Запоріжжі, про це заявила секретар міської ради Регіна Харченко. Ймовірно, по місту вдарили балістичним озброєнням.