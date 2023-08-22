В Кривом Роге во время тревоги раздался взрыв: в городе исчезли вода и свет

Взрыв раздался в Кривом Роге 22 августа около 5:30, есть задымление. В некоторых районах города исчезли свет и вода, но кое-где электрика уже возвращается.

Скоростной трамвай пока не работает из-за отсутствия напряжения. В центральной части города не работают троллейбусы.

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Что известно о взрыве

Местная власть просит ничего не снимать и не выкладывать в сеть.

В некоторых районах фиксируют трудности в работе электротранспорта. Специалисты уже исправляют временные неудобства.

Также проблемы со светом до сих пор есть у незначительного количества домов.

В городе отбой воздушной тревоги. Ранее Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.