В Кривом Роге во время тревоги раздался взрыв: в городе исчезли вода и свет
22 августа 2023, 06:15Читати новину українською
Источник:"Свои Кривой Рог"
Взрыв раздался в Кривом Роге 22 августа около 5:30, есть задымление. В некоторых районах города исчезли свет и вода, но кое-где электрика уже возвращается.
Скоростной трамвай пока не работает из-за отсутствия напряжения. В центральной части города не работают троллейбусы.
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Что известно о взрыве
Местная власть просит ничего не снимать и не выкладывать в сеть.
В некоторых районах фиксируют трудности в работе электротранспорта. Специалисты уже исправляют временные неудобства.
Также проблемы со светом до сих пор есть у незначительного количества домов.
В городе отбой воздушной тревоги. Ранее Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.