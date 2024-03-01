В Кривом Роге взрывы: уничтожено ракету Х-59
Днем в ряде областей объявляли воздушную тревогу. Впоследствии жители Кривого Рога услышали звуки взрывов.
В пятницу, 1 марта, в Кривом Роге было громко. Ранее сообщалось об управляемой авиационной ракете, вероятно Х-59, двигавшейся в направлении Кировоградщины.
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Что известно о взрыве в Кривом Роге
Воздушные силы Украины в 14:33 сообщили о ракетной опасности. Уже в 15:09 появилась информация об управляемой авиационной ракете, вероятно Х-59, которая двигалась в направлении Кировоградщины.
Около 15:13 в городе раздались звуки взрывов. Об этом сообщили в местных телеграм-каналах.
Отметим, что Кривой Рог находится перед Кропивницким, поэтому ракету могли перехватить на подлете.
По состоянию на 15:26 объявлен отбой.
В 16:04 появилась информация, что в Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование “Восток” уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59.
Об этом также сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Ракетные обстрелы Украины: последние новости
- Россия в ночь на 28 февраля ударила по центру Покровска в Донецкой области. В результате обстрела значительные повреждения получил Донецкий национальный технический университет. Во время атаки оккупантов две ракеты попали в университет, еще две – в школу. К счастью, в результате удара погибших и раненых нет.
- 26 февраля российские войска осуществили авиационный удар бомбами по общине Юнаковского района Сумской области. Известно, что было четыре взрыва. Атака привела к разрушению одного частного дома и повреждению еще пяти. В результате погибли супруги, которые находились дома.
- В Запорожской области 25 февраля прогремел мощный взрыв. Оккупанты атаковали регион баллистическим вооружением. Как сообщил Федоров, враг атаковал Широковскую общину Запорожского района. Взрыв был настолько мощный, что его слышали и в Запорожье. Под ударом оказалось само село Малышевка. Оккупанты нанесли ракетный удар по фермерскому хозяйству, в результате чего есть погибшие.