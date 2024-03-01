В Кривом Роге взрывы: уничтожено ракету Х-59

Днем в ряде областей объявляли воздушную тревогу. Впоследствии жители Кривого Рога услышали звуки взрывов.

В пятницу, 1 марта, в Кривом Роге было громко. Ранее сообщалось об управляемой авиационной ракете, вероятно Х-59, двигавшейся в направлении Кировоградщины.

Смотрите также Россия ударила по производственной инфраструктуре Сумщины

Что известно о взрыве в Кривом Роге

Воздушные силы Украины в 14:33 сообщили о ракетной опасности. Уже в 15:09 появилась информация об управляемой авиационной ракете, вероятно Х-59, которая двигалась в направлении Кировоградщины.

Около 15:13 в городе раздались звуки взрывов. Об этом сообщили в местных телеграм-каналах.

Отметим, что Кривой Рог находится перед Кропивницким, поэтому ракету могли перехватить на подлете.

По состоянию на 15:26 объявлен отбой.

В 16:04 появилась информация, что в Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование “Восток” уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59.

Об этом также сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Ракетные обстрелы Украины: последние новости