В Кропивницком слышали взрывы

В городе Кропивницкий послышались взрывы после воздушной тревоги в большей части Украины. Воздушные силы сообщили о ракете, которая направляется на город,

В Кропивницком слышали звуки взрывов около 21:20. Существовала угроза использования баллистического оружия.

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В Кропивницком раздался взрыв

Вечером, 30 июня, в 21:15 в Кировоградской области прозвучала воздушная тревога. Воздушные силы сообщали о ракете, которая двигалась в сторону города и призывала не игнорировать опасность.

Уже через несколько минут, по данным корреспондентов Суспильного, в Кропивницком раздался громкий взрыв. Уже в 21:25 в области раздался отбой воздушной тревоги.

По состоянию на данный момент никакой информации о последствиях взрыва, вероятных повреждениях или пострадавших не было обнародовано. Очевидно детали по этому поводу местные власти обнародуют несколько позже.

Что известно о предыдущем обстреле

В Кропивницком днем ​​1 июня во время воздушной тревоги в 14:26 раздался взрыв. Воздушные силы перед этим предупреждали о летящей в направлении города ракете. Информации о повреждениях или пострадавших тогда не было.

В 18:00 в Кировоградской области снова объявили воздушную тревогу. Воздушные силы призвали жителей Кропивницкого пройти в укрытие, а уже через минуту, в 18:29, в городе раздался взрыв.

Райкович к вечеру опубликовал сообщение об обстрелах Кировоградской области. Он подчеркнул, что враг атакует регион с утра. На тот момент опять никакие данные о разрушениях или раненых не сообщали.

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