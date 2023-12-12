Сработало взрывное устройство: в Кропивницком посреди улицы погиб мужчина
Источник:Суспильне
В Кропивницком, вероятно, в результате детонации взрывного устройства умер мужчина. Очевидцы утверждают, что речь идет о подрыве двух гранат.
Соответствующую информацию журналистам сообщила представитель полиции Кировоградской области Виталина Бевзенко. Подробности о взрывчатке полиция не сообщает.
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Взрыв в Кропивницком
Полиция заявляет, что 12 декабря около 15.37 в Кропивницком по улице Коваленко погиб мужчина. Вероятной причиной гибели называют детонацию взрывного устройства. На месте работает следственно-оперативная группа. Сообщается, что больше погибших и травмированных нет.
По состоянию на данный момент правоохранителям уже удалось установить личность погибшего мужчины. Им оказался местный житель 1986 года.
Местные паблики утверждают, что мужчина взорвал себя двумя гранатами. Подтверждение этой информации от правоохранительных органов не поступало.
Криминальные истории с гранатами
- В начале декабря у частного дома в Киеве произошел взрыв. Правоохранители обнаружили, что его причиной стала детонация гранаты. В результате инцидента погиб мужчина 1950 года рождения.
- В Кривом Роге мужчина с гранатой угрожал ограбить одно из отделений банка. Мужчине ничего не удалось и ему пришлось убегать от полиции в неизвестном направлении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
- В городе Кременчуг Полтавской области в местный ТЦК и СП пришел мужчина с гранатой и угрожал ее взорвать. Мужчину задержали, а боеприпас у него изъяли – это был страйкбольный снаряд.