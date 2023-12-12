Сработало взрывное устройство: в Кропивницком посреди улицы погиб мужчина

В Кропивницком, вероятно, в результате детонации взрывного устройства умер мужчина. Очевидцы утверждают, что речь идет о подрыве двух гранат.

Соответствующую информацию журналистам сообщила представитель полиции Кировоградской области Виталина Бевзенко. Подробности о взрывчатке полиция не сообщает.

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Взрыв в Кропивницком

Полиция заявляет, что 12 декабря около 15.37 в Кропивницком по улице Коваленко погиб мужчина. Вероятной причиной гибели называют детонацию взрывного устройства. На месте работает следственно-оперативная группа. Сообщается, что больше погибших и травмированных нет.

По состоянию на данный момент правоохранителям уже удалось установить личность погибшего мужчины. Им оказался местный житель 1986 года.

Правоохранители обнаружили следы взрывного устройства / Суспильне

Местные паблики утверждают, что мужчина взорвал себя двумя гранатами. Подтверждение этой информации от правоохранительных органов не поступало.

Криминальные истории с гранатами