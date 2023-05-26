Могут ими пожертвовать, – Чубаров о намерениях оккупантов свозить детей в лагеря в Крыму
Россияне хотят специально завозить детей в Крым, чтобы таким образом сдержать контрнаступление ВСУ. В то же время гауляйтеров просят выехать с полуострова в более безопасные места.
Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, у окупантов нет ничего святого.
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Россияне хотят прикрыть тыл Крыма детьми
Рефат Чубаров возмутился, что никакой адекватный человек не додумается до того, чтобы на фактически прифронтовую и опасную для всех территорию приглашать детей.
"Не хотелось бы верить в такие версии, но когда говорится о путинской России, нужно просто готовиться к любым грубым и циничным действиям", – подчеркнул он.
Поселившиеся в Крыму приспешники Владимира Путина сетуют на то, что нынешний туристический сезон провальный: люди отменяют бронирование и отказываются приезжать на отдых, потому что боятся. Владимир Путин же хочет присылать на полуостров самых незащищенных – детей.
Этими детьми могут пожертвовать для того, чтобы остановить продвижение ВСУ,
– убежден Чубаров.
Самое страшное, что Россия прикрывается не только своими детьми, поскольку в составе групп могут быть граждане Беларуси и других стран.
Рефат Чубаров рассказал, зачем Кремль спекулирует детьми в Крыму: смотрите видео
Крым готовится к контрнаступлению: последние новости
- Редакция 24 Канала получила в свое распоряжение проекты протоколов, согласно которым Россия предусматривает бесплатный отдых в оздоровительных лагерях на полуострове для детей участников "спецоперации". Россияне призывают эвакуироваться из Крыма сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих, сотрудников МВД.
- Наталья Гуменюк сообщила, что на Юге Украины оккупанты готовятся к контрнаступлению и только создают видимость наращивания сил – техники и личного состава.
- Оккупационная администрация полуострова Крым даже создавал две частные кампании – "Тавриду" и "Ливадию". В народе наемников этих организаций уже прозвали "аксеновцами".