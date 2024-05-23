Украина будет иметь дальнейший успех, – разведка Британии оценила поражение "Циклона" в Крыму

Украинская армия в воскресенье, 19 мая, осуществила удар по российскому порту в Севастополе. В Генштабе подтвердили, что тогда был поражен корвет "Циклон".

В британской разведке считают, что атака включала комбинацию беспилотников и ракет ATACMS.

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"Циклон" был одним из четырех носителей "Калибров"

Корабль "Циклон" был одним из четырех российских судов класса "Каракурт", которые способны использовать "Калибры". Все эти четыре корабля, которые действовали в Черном море, находились там с 2022 года.

"Циклон" – это малый ракетный корабль проекта 22800 "Буян-М". Он может нести до восьми ракет "Калибр".

"Вряд ли это существенно изменит влияние российского флота на украинские операции, но это подчеркивает, что опасность для российских сил, действующих в Крыму и Черноморском регионе, продолжается. А Украина будет иметь дальнейший успех при проведении скоординированных движений", – комментируют поражение "Циклона" в британской разведке.

Также в Минобороны Великобритании добавили, что после серии предыдущих успешных украинских атак два судна Россия успела переправить в Каспийское море для "безопасного завершения ходовых испытаний". А четвертое судно было атаковано и получило серьезные повреждения во время атаки Украины в ноябре 2023 года.

Удар по "Циклону": главное