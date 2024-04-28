В Крыму раздавались взрывы: оккупанты жалуются на удар по подразделению ПВО
В Крыму неспокойно, там снова раздавались взрывы. Россияне заявляют об ударе по подразделению противовоздушной обороны.
Местные телеграмм-каналы пишут, что ночью против 28 апреля в Крыму раздавались взрывы. Речь идет о более десяти взрывах в Раздольненском районе., граничащий с Джанкойским на севере Крыма, передает 24 Канал.
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Целью могла быть ПВО
Взрывы были достаточно мощными, местные рассказали телеграммам-каналам, что у них тряслись окна. Также сообщалось о звуках взрывов в Джанкое и Джанкойском районе.
Российские власти не комментировали сообщения. Украинская сторона тоже пока воздерживается от комментариев.
Пишут о применении ATACMS
Российские СМИ сообщают, что ночью противник атаковал подразделения ПВО на мысе Тарханкут ракетами ATACMS, предварительно с кассетной боевой частью.
Интересно, что россияне предупредили о том, что обстрелы могут усилиться.
В Крыму слышали несколько взрывов 19 апреля
- Утро 19 апреля во временно оккупированном Крыму началось "тревожно". там, по словам местных, около пяти утра раздалась серия взрывов. Очевидцы сообщают, что на полуострове было слышно 5 взрывов.
- Также в некоторых районах Севастополя короткое время было слышно воздушную тревогу, однако ее быстро выключили. Около 5:12– 5:15 взрывы также были слышны в Красногвардейском.
- Оккупационные "власти" полуострова отреагировали на информацию о взрывах в Крыму. там, как обычно, отметили, что это работа противовоздушной обороны.